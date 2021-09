Si la corde d'un bûcheron se prend dans un broyeur

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Que se passe-t-il si la corde d'un bûcheron se prend dans un broyeur de végétaux ? Une expérience réalisée avec un mannequin lors d'un séminaire de sécurité WCISA (Western Chapter of the International Society of Arboriculture) de l'entreprise Cal-Line à Livermore, en Californie. Le résultat fait froid dans le dos !

broyeur bucheron corde experience