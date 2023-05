Cyclistes vs Câble de treuil

A Seattle aux États-Unis, des personnes ont voulu charger un camion sur une remorque à l'aide d'un câble de treuil. Avec le camion se trouvant d'un côté de la route, la remorque de l'autre côté et le câble en travers de la route. Ils ont pensé que placer une poubelle en amont allait suffire pour avertir du danger. Mais non. Deux cyclistes qui descendaient la route ont pris leur roue dans le câble et ont chuté violemment.

cable camion chute cycliste remorquage remorque treuil velo