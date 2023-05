Vidéo : Des cyclistes ne voient pas un câble de treuil au milieu de la route Posté par LeMiniMilgram

Aux Etats-Unis, des personnes ont eu la très mauvaise idée de mettre un câble de remorquage en travers de la route.



Vidéo (43s) : Cyclistes vs Câble de treuil





Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 313 Karma: 1277 Re: Des cyclistes ne voient pas un câble de treuil au mil... Re: Des cyclistes ne voient pas un câble de treuil au mil... 1 Regarder la vidéo et faire le décompte en voyant les cyclistes arriver sur le cable : 1..,2...,3... Soleil!! (je me sens honteux, j'espère qu'il n'y a eu trop de casse) Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1344 Karma: 5599 Re: Des cyclistes ne voient pas un câble de treuil au mil... Re: Des cyclistes ne voient pas un câble de treuil au mil... 0



En tous cas, ça ne serait pas arrivé à James Bond !



Aïe ! Le mec pensait que la poubelle ferait office d'avertissement...En tous cas, ça ne serait pas arrivé à James Bond ! djstif77 Je viens d'arriver Inscrit le: 16/4/2021 Envois: 30 Karma: 50 Re: Des cyclistes ne voient pas un câble de treuil au mil... Re: Des cyclistes ne voient pas un câble de treuil au mil... 0

https://www.mypokecard.com/my/galery/MhYHLuHd06Mf.jpg Ah sacré Régis, quel blagueur ! SnikePlassken Je suis accro Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 1491 Karma: 1651 Re: Des cyclistes ne voient pas un câble de treuil au mil... Re: Des cyclistes ne voient pas un câble de treuil au mil... 0



« On avait mis la poubelle avec un post-it STOP» marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 641 Karma: 1143 Re: Des cyclistes ne voient pas un câble de treuil au mil... Re: Des cyclistes ne voient pas un câble de treuil au mil... 0 Je Penske ça fait mal. (Koreus qui fait du placement de produit, alors je fais du placement de mauvaise blague. Na !) camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 861 Karma: 3324 Re: Des cyclistes ne voient pas un câble de treuil au mil... Re: Des cyclistes ne voient pas un câble de treuil au mil... 0



C'est bon à savoir pour le coyote !! Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 407 Karma: 761 Re: Des cyclistes ne voient pas un câble de treuil au mil... Re: Des cyclistes ne voient pas un câble de treuil au mil... 1 C'est d'autant plus désolant que seule la pauvre poubelle au fond devait probablement servir à "fermer la route"...



Haut