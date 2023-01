Danse du Lion

Des artistes du Cirque du Soleil font la Danse du Lion en équilibre sur des poteaux. Dans la première partie, c'est la répétion sans le costume de lion, et dans la deuxièmes, la même chorégraphie avec le costume. La danse du lion est une danse traditionnelle en Chine et en Asie, où des danseurs imitent les mouvements d'un lion avec un costume. Elle est souvent exécutée pour le Nouvel An chinois, d'autres festivités religieuses et culturelles, mariages, ou pour honorer des invités importants. La danse du lion est souvent confondue avec la danse du dragon, mais il y a des différences importantes, comme le nombre de danseurs et la façon dont les danseurs sont visibles. L'origine de la danse est incertaine, mais elle est probablement d'origine étrangère à la Chine. Il existe différentes versions de la danse du lion dans les cultures japonaise, coréenne, tibétaine, vietnamienne et indonésienne.

