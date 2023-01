Vidéo : Des artistes du Cirque du Soleil font la Danse du Lion Posté par Rhododendron

Des artistes du Cirque du Soleil font la Danse du Lion en équilibre sur des poteaux



Vidéo (1mn22s) : Danse du Lion





Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 330 Karma: 1338 Re: Des artistes du Cirque du Soleil font la Danse du Lion Re: Des artistes du Cirque du Soleil font la Danse du Lion 3 Mais qui se filme pour faire des trucs random comme ça ? Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 162 Karma: 614 Re: Des artistes du Cirque du Soleil font la Danse du Lion Re: Des artistes du Cirque du Soleil font la Danse du Lion 1



Blague à part, c'est impressionnant sans costume et c'est bluffant avec. Encore une occasion de montrer son boule, c'est pas possible !Blague à part, c'est impressionnant sans costume et c'est bluffant avec. Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 675 Karma: 2615 Re: Des artistes du Cirque du Soleil font la Danse du Lion Re: Des artistes du Cirque du Soleil font la Danse du Lion 2 Dans ta face Boston Dynamics !!!!! Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1380 Karma: 2201 Re: Des artistes du Cirque du Soleil font la Danse du Lion Re: Des artistes du Cirque du Soleil font la Danse du Lion 0 J'ai vu plusieurs nouvel ans chinois en Asie. A singapour, KL, Macao,... ce qu'il y a d'incroyable c'est que des acrobates de cette qualité il y en a à chaque coin de rue.