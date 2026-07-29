Débarquement de manchots sur une plage

Un cookie accepté = un hamster heureux 🍪

Au large d’Ushuaïa, en Argentine, une caméra capture une scène spectaculaire : des dizaines de manchots papous (Gentoo penguins) émergent simultanément de l’eau pour débarquer sur la plage d’une île. Les oiseaux bondissent hors des vagues et, en l’espace de quelques secondes, la plage se retrouve envahie par une véritable marée de manchots.



La vidéo a été tournée lors d’une excursion organisée par Onashaga Expeditions, qui permet d’observer les colonies de manchots du canal Beagle. L’excursion passe notamment par l’île Martillo, connue pour abriter une importante colonie de manchots de Magellan ainsi qu’une plus petite colonie de manchots papous.