Effrondrement spectaculaire d'un bloc du glacier Perito Moreno

Dans le parc national Los Glaciares, en Argentine, les images spectaculaires d'un énorme morceau du glacier Perito Moreno qui se brise et bascule à la surface de l'eau, révélant ainsi progressivement la partie immergée du glacier. La hauteur du Perito Moreno est de 170 mètres dont 74 mètres sont émergés, le reste se trouvant sous les eaux du lac Argentino. D'une longueur de 5 km, le front du glacier avance lentement sur le lac face à la péninsule de Magellan. Quand il atteint la rive opposée, il divise le lac en deux en se comportant alors comme un barrage naturel. Le niveau des eaux du bras Rico du lac Argentino monte alors jusqu'à 30 mètres et commence à entailler le glacier. Devenant moins résistant, celui-ci cède sous la pression. Cet effondrement a lieu périodiquement mais la fréquence de ce cycle est irrégulière et peut prendre d'un an à une décennie.

