Des randonneurs trop près d'une éruption du Volcán de Fuego

Dans la soirée du vendredi 26 août 2022 à Antigua, au Guatemala, un groupe de randonneurs et leurs guides ont gravi le Volcán de Fuego (littéralement « volcan de feu » en français) jusqu'à environ 200 mètres du sommet lorsqu'une éruption a projeté un magnifique jet de lave dont certains morceaux sont tombés à seulement une quinzaine de mètres des randonneurs, ces derniers se retrouvant alors brusquement en danger. D'après les guides, ces éruptions ne sont pas très rares mais se produisent généralement entre 2 et 3 heures du matin et non si tôt dans la soirée.

