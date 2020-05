Reproduire le dessin qu'on dessine sur ton dos

Un jeu à tester, essayer de reproduire le dessin qu'on dessine sur ton dos. Le jeu se joue à deux et nécessite deux feuilles et deux stylos. Votre partenaire doit poser la feuille sur votre dos et faire un dessin en plusieurs étapes. A chaque étape, vous devez essayer, sans avoir vu, de reproduire ce qu'il a fait. Pas évident :) Dans la vidéo, le 1er joueur dessine une grenouille et l'autre joueur a reproduit une tortue.

dessin dessiner dos feuille jeu papier reproduire