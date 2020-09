Explosion d'une pomme en rotation

Dans un atelier à Melbourne, en Australie, un homme met une pomme en lévitation et en rotation avec de l'air comprimé. Le fruit se met alors à tourner de plus en plus vite et finit par exploser.

air comprime explosion levitation pomme rotation