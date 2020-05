Un homme lui demande d'attacher son chien, elle appelle la police

Elle appelle la police pour aggression car un homme lui demande d'attacher son chien. La scène s'et déroulée à Central Park à New York (Etats-Unis) dans un endroit appelé The Ramble. Un lieu où les oiseaux sont nombreux et où les chiens doivent être attachés pour éviter de les déranger. Une femme promenait son chien détaché, un homme, qui observait les oiseaux, a demandé à la femme de tenir son chien en laisse. Elle n'a pas voulu obéir et a appelé la police pour demander de l'aide prétextant qu' un homme noir l'agressait. L'affaire a fait rapidement le tour des réseaux sociaux et la femme a été viré de son travail.

agression appel chien femme homme laisse new-york parc police