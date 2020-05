Vidéo : Elle appelle la police pour agression, car un homme lui demande d'attacher son chien Posté par Jinroh

A Central Park à New York, un homme demande à une femme d'attacher son chien en laisse, elle appelle la police pour leur demander de l'aide car qu'un homme noir l'agresse.





Vidéo (1mn9s) : Un homme lui demande d'attacher son chien, elle appelle la police





Sur le même sujet :

Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation lechatpotte Je viens d'arriver Inscrit le: 6/5/2014 Envois: 55 Karma: 104 Re: Elle appelle la police pour agression, car un homme l... Re: Elle appelle la police pour agression, car un homme l... 1 OK fabiolerusse Je viens d'arriver Inscrit le: 6/12/2012 Envois: 60 Re: Elle appelle la police pour agression, car un homme l... Re: Elle appelle la police pour agression, car un homme l... 2 Et une pensée pour le pauvre chien qui galère à respirer ... :s Rico_bzh Je viens d'arriver Inscrit le: 24/7/2015 Envois: 45 Karma: 192 Re: Elle appelle la police pour agression, car un homme l... Re: Elle appelle la police pour agression, car un homme l... 0 C'est plutot la dame qu'il faudrait attacher a un arbre ! Goofy4321 Je viens d'arriver Inscrit le: 16/10/2012 Envois: 44 Karma: 166 En ligne ! Re: Elle appelle la police pour agression, car un homme l... Re: Elle appelle la police pour agression, car un homme l... 1 Ca fait quand même plusieurs jours que cette histoire fait un scandale monstre, c'est marrant de la voir passer sur Koreus aussi "tardivement" ^^



La femme a été rapidement identifiée et sa vie a été complètement retournée grash Je m'installe Inscrit le: 29/6/2015 Envois: 106 Karma: 118 En ligne ! Re: Elle appelle la police pour agression, car un homme l... Re: Elle appelle la police pour agression, car un homme l... 0 Je suis curieux de lire les commentaires qui donneront raison à la meuf et accableront le gars... mais là il va falloir être créatif... dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1409 Karma: 5942 En ligne ! Re: Elle appelle la police pour agression, car un homme l... Re: Elle appelle la police pour agression, car un homme l... 1

@Goofy4321

La femme a été rapidement identifiée et sa vie a été complètement retournée





Elle vivait dans la peur.

Sa prophécie s'est auto-réalisée... Citation :Elle vivait dans la peur.Sa prophécie s'est auto-réalisée... poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2125 Karma: 438 En ligne ! Re: Elle appelle la police pour agression, car un homme l... Re: Elle appelle la police pour agression, car un homme l... 1

@Goofy4321

Ca fait quand même plusieurs jours que cette histoire fait un scandale monstre, c'est marrant de la voir passer sur Koreus aussi "tardivement" ^^



La femme a été rapidement identifiée et sa vie a été complètement retournée



Elle a perdu son job (pou racisme, après enquête) ainsi que son chien. Citation :Elle a perdu son job (pou racisme, après enquête) ainsi que son chien. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2125 Karma: 438 En ligne ! Re: Elle appelle la police pour agression, car un homme l... Re: Elle appelle la police pour agression, car un homme l... 0

@grash

Je suis curieux de lire les commentaires qui donneront raison à la meuf et accableront le gars... mais là il va falloir être créatif...



Tiens si tu veux gagner du temps : Citation :Tiens si tu veux gagner du temps : Forum Koreus dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1409 Karma: 5942 En ligne ! Re: Elle appelle la police pour agression, car un homme l... Re: Elle appelle la police pour agression, car un homme l... 0



On a "Kevin", ils ont "Karen" grash Je m'installe Inscrit le: 29/6/2015 Envois: 106 Karma: 118 En ligne ! Re: Elle appelle la police pour agression, car un homme l... Re: Elle appelle la police pour agression, car un homme l... 0

@poiuytreza525

Citation :

@grash

Je suis curieux de lire les commentaires qui donneront raison à la meuf et accableront le gars... mais là il va falloir être créatif...



Tiens si tu veux gagner du temps : Forum Koreus

ok je m'incline Citation :ok je m'incline MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 990 Karma: 1296 En ligne ! Re: Elle appelle la police pour agression, car un homme l... Re: Elle appelle la police pour agression, car un homme l... 0 Et c'est sans fard qu'elle se donne dans la délation... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.