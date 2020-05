Elle appelle la police pour aggression qui n a pas lieu

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3467 Karma: 5128

En promenant son chien sur un lieu interdit, un homme lui demande de le promener ailleurs...elle s enflamme et appelle la police en disant qu elle se fait agresser par un afro americain...

Le chien de cette dame en prend pour son grade. Enfin on voit que la meuf est hyper tendax...



Central Park: White woman ID'ed as Amy Cooper in NYC calls police on black man over dog leash | ABC7

Aujourd'hui 09:00:50