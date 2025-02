Une femme sans bras achète un encas à l'aéroport

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Sur sa chaine YouTube, Dejana Backo partage son quotidien de femme sans bras. Dans cette vidéo, elle est à l'aéroport avec sa fille et décide de lui acheter un paquet de noix de cajou. Dejana est née en 1994 sans membres supérieurs. Elle peint avec son pied depuis l'âge de 6 ans. Elle est titulaire d'un diplôme en arts plastiques. Elle a commencé à faire du sport en 2016, et 3-4 ans plus tard, elle est devenue championne du monde et d'Europe de para-taekwondo.

aeroport bras femme fille pied sans