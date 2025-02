Un skieur se fait emporter par une avalanche

Samedi 1er février 2025, trois freeriders français faisaient du ski hors piste dans le massif du Mont-Blanc en Italie quand ils ont vu un skieur se faire emporter par une avalanche. Heureusement, l'homme a eu le temps de déclencher son airbag ce qui lui a permis de ne pas être enseveli. Mais cela ne lui a pas empêché d'être emporté sur plusieurs centaines de mètres et de chuter d'une barre rocheuse de 50m de hauteur. Les trois freeriders se sont précipités à son secours et ont appelé les secouristes. L'homme, un Italien, s'en sort avec des blessures aux côtes et à une jambe

airbag avalanche hors neige piste secours ski