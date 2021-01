Godzilla vs Kong (Trailer)

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

La première bande-annonce du film de science-fiction américain« Godzilla vs Kong », écrit par Terry Rossio et réalisé par Adam Wingard, dont la sortie en salles est prévue pour 2021. Deux adversaires mythiques s'affrontent dans un combat colossal, tandis que le destin de la planète est en jeu. Kong et ses protecteurs s'engagent dans un périple à haut risque pour retrouver leur foyer d'origine. Ils sont accompagnés par Jia, jeune orpheline avec qui Kong a noué des liens très forts. Mais contre toute attente, ils croisent sur leur route Godzilla qui, fou de rage, sème le chaos partout où il passe. Le duel homérique entre ces deux titans, provoqué par des forces invisibles, n'est qu'un aperçu du mystère qui plonge dans les entrailles de la Terre…

bande-annonce godzilla kong trailer