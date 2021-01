Vidéo : La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong » Posté par Skwatek

La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong » dont la sortie en salles est prévue pour 2021.





Vidéo (2mn27s) : Godzilla vs Kong (Trailer)





Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3972 Karma: 10344 Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... 1 themightycarrot Je m'installe Inscrit le: 2/4/2014 Envois: 195 Karma: 375 Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... 1 De la bonne soupe à regarder à la maison. Rhododendron Je m'installe Inscrit le: 27/1/2016 Envois: 452 Karma: 4358 En ligne ! Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... 1 Vous navigateur est trop vieux THSSS Je viens d'arriver Inscrit le: 23/9/2018 Envois: 72 Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... 1 Mince alors, un tout nouveau super film super original même pas usé jusqu'à la corde avant même sa sortie ...! _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 142 Karma: 702 Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... 0 Mouai... pas ma came. Wowoip Je m'installe Inscrit le: 20/10/2015 Envois: 115 Karma: 210 Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... 0 C'est la faute du lézard Syden Je m'installe Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 193 Karma: 271 Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... 0 Quelqu'un sait si il a un rapport avec le projet de Monster Universe ? Geronimo75 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 54 Karma: 106 Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... 1 Ok donc ils ont clairement tué le respect ! Film à prendre au 1000eme degré ! ( mention spéciale à cette magnifique patate du challenger Kong à 1'28) corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1307 Karma: 3348 Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... 1 King Kong mesure environ 10 mètres, mais pour les besoins du film, on va dire qu'il mesure environ 50 mètres. camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 686 Karma: 2313 Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... 4 Ces crossovers vont finalement nous amener au fameux "Charlemagne contre les ninjas" shinix Je suis accro Inscrit le: 16/3/2015 Envois: 678 Karma: 1276 Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... 0 Alors c'est qui le King ! NeinDanke Je m'installe Inscrit le: 2/5/2014 Envois: 294 Karma: 146 Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... 0



Spoiler alert : PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 538 Karma: 517 Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... 0



Question : "Et sinon, les scénaristes savent que les conditions physico-chimiques de notre Terre font que ces animaux ne peuvent pas exister ?"

Réponse des scénaristes : "Et sinon, tu sais que y'aura quand même plein de public qui ira voir ce film et qu'on se fera des couilles en or ?"

Mmm, vous pariez combien que c'est le gentil (donc Kong) qui gagne à la fin ? dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2434 Karma: 5666 Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... 1 même les nanars ont droit à de supers effets spéciaux ! SeyoS Je m'installe Inscrit le: 19/3/2012 Envois: 197 Karma: 487 Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... 0 Comme ça fleure bon le nanar !! Vivement que ça sorte ! delseb Je m'installe Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 489 Karma: 1047 Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... 0 ça m'a bien donné envie de ne pas le voir !

je trouve même les effets spéciaux légers (fourrure de Kong par exemple) AlexKidd Je suis accro Inscrit le: 26/7/2004 Envois: 620 Karma: 379 Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... 0 rollBC Je suis accro Inscrit le: 15/11/2006 Envois: 556 Karma: 487 Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... 2



je trouve même les effets spéciaux légers (fourrure de Kong par exemple) AlexKidd Je suis accro Inscrit le: 26/7/2004 Envois: 620 Karma: 379 Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... 0 rollBC Je suis accro Inscrit le: 15/11/2006 Envois: 556 Karma: 487 Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... 2

@PseudoPris

Mmm, vous pariez combien que c'est le gentil (donc Kong) qui gagne à la fin ?:(



A tout les coups il gagne mais en même temps il meurt

Et la petite fille est triste rollBC Je suis accro Inscrit le: 15/11/2006 Envois: 556 Karma: 487 Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... 0

@AlexKidd





Enlarge your pelisse Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 126 Karma: 55 Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... 0 C'est quand même des malins ces Ricains ils foutent Kong et Godzilla en même temps sur leur porte avion pour montrer que c'est du costaud ! Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 383 Karma: 356 En ligne ! Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... 0 Ils auraient du faire tarzan versus kingkong





Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5469 Karma: 5202 Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... 0 soyons tolérants, nous avons en France quelques belles casseroles.



Mon Curé Chez Les Thaïlandaises (1983) Bande annonce ciné

Bienvenue à nanarland ! Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 383 Karma: 356 En ligne ! Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... Re: La première bande-annonce du film « Godzilla vs Kong ... 0 En plus un random sur internet a deja fait le film, pas besoin d'un remake de plus (tout du moins l'essentielle)





