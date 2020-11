Rouler à 70 km/h en gyroroue

Sur la voie rapide Marginal Pinheiros à São Paulo au Brésil, un homme de 37 ans roule à vive allure sur sa gyroroue tout en buvant une bière. Voyant qu'il est filmé, l'homme se met à danser à presque 70 km/h sans casque et sans protection. Après quelques secondes, il chute en avant et glisse sur l'asphalte. Il s'en est sorti, mais a dû être hospitalisé pendant deux jours en soin intensif. Dans une interview, il raconte « C'était vraiment très grave, j’ai essayé de protéger ma tête avec mes mains, mais elle a heurté le sol et mon bras a rapé sur le bitume. Je me suis cassé le nez et j'ai eu un traumatisme crânien léger. ». L'accident serait dû à un problème technique du moteur de stabilité à cause de l'excès de vitesse.

alcool bresil chute electrique fail gyroroue monocycle