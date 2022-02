Un homme suspendu à une parapentiste

Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Lundi 7 février 2022, alors qu'il préparait une femme à décoller en tandem avec un instructeur pour un vol en parapente dans le parc de Las Vizcachas à Puente Alto, au Chili, un homme est resté accroché à la cliente et a été emporté dans les airs avec le tandem à cause d'une rafale de vent. Heureusement, l'instructeur est parvenu à diriger le parapente vers une colline pour permettre à l'homme de lâcher prise au-dessus d'un arbre. Il s'en est sorti sain et sauf.

accrocher parapente suspendu tandem