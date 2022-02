Jurassic World : Le Monde D'Après (Trailer)

Universal Pictures vient de dévoiler la première bande-annonce du film américain « Jurassic World : Le Monde D'Après », réalisé par Colin Trevorrow et dont la sortie en salles est prévue pour le 8 juin 2022. Il s'agit du sixième et dernier volet de la série cinématographique Jurassic Park. Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues.

