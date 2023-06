Tentative d'intrusion dans une chambre d'hôtel

Vers 21h30 le 6 juin 2023 à San Jose en Californie (États-Unis). Un homme travaillait tranquillement sur son ordinateur dans sa chambre d'hôtel quand il a entendu quelqu'un frapper à la porte. Il a regardé par le judas et il n'a pas reconnu l'homme et la femme qui se tenaient à l'extérieur. L'homme les a ignorés et est retourné travailler. Il a alors entendu un étrange bruit métallique contre la porte. Lorsqu'il a regardé, il a vu un outil métallique inséré sous la porte. Il a appelé la réception de l'hôtel pour leur dire que quelqu'un essayait d'entrer dans sa chambre. Il est retourné à la porte et il a empêché l'outil de se déplacer jusqu'à la poignée de la porte. Le personnel de l'hôtel est arrivé et est tombé sur le couple qui a fait mine de s'être trompé de porte. Quand l'homme dans la chambre a montré la vidéo au personnel, il était trop tard. Le couple avait disparu.

