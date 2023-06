Vidéo : Tentative d'intrusion dans une chambre d'hôtel avec un outil spécial Posté par Wiliwilliam

La personne était en train de travailler sur son ordinateur. ça se passe à San Jose en Californie (US)



Vidéo (1mn7s) : Tentative d'intrusion dans une chambre d'hôtel





Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1381 Karma: 5799 Re: Tentative d'intrusion dans une chambre d'hô... 8 C'est flippant ! Je ne sais pas ce que j'aurais fait...peut-être ma plus belle imitation de pitbull enragé derrière la porte !

Le gars prend vachement de temps à le déconcentrer, peut-être pour lui faire perdre du temps et qu'il se fasse chopper par la sécurité de l'hôtel...

Le gars prend vachement de temps à le déconcentrer, peut-être pour lui faire perdre du temps et qu'il se fasse chopper par la sécurité de l'hôtel...

11 commentaires Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1381 Karma: 5799 Re: Tentative d'intrusion dans une chambre d'hô... Re: Tentative d'intrusion dans une chambre d'hô... 8 C'est flippant ! Je ne sais pas ce que j'aurais fait...peut-être ma plus belle imitation de pitbull enragé derrière la porte !

Le gars prend vachement de temps à le déconcentrer, peut-être pour lui faire perdre du temps et qu'il se fasse chopper par la sécurité de l'hôtel... Crazy-13 Koreus Addict Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 81124 Karma: 7772 Re: Tentative d'intrusion dans une chambre d'hô... Re: Tentative d'intrusion dans une chambre d'hô... 0 Et si il avait réussi à ouvrir il comptait faire quoi une fois e face de la personne dans la chambre? Harkham22 Je viens d'arriver Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 13 Re: Tentative d'intrusion dans une chambre d'hô... Re: Tentative d'intrusion dans une chambre d'hô... 1 A quel moment tu décide de filmer au lieu de prendre l'initiative d'ouvrir la porte pour demander ce que c'est que ce bordel. J'aurais pris un tel plaisir de les prendre par le colbaque et de les trainer jusqu'à la reception LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1779 Karma: 1248 Re: Tentative d'intrusion dans une chambre d'hô... Re: Tentative d'intrusion dans une chambre d'hô... 3

@Crazy-13

Et si il avait réussi à ouvrir il comptait faire quoi une fois e face de la personne dans la chambre?

Ben rien puisque le couple était persuadé que la chambre était vide.

Ils souhaitaient juste voler ce qu'ils pouvaient. Crazy-13 Koreus Addict Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 81124 Karma: 7772 Re: Tentative d'intrusion dans une chambre d'hô... Re: Tentative d'intrusion dans une chambre d'hô... 0 @LinkSaga ils n'ont pas senti qu'une personne de l'autre coté de la porte les empêchait de rentrer? Mooshkipet Je m'installe Inscrit le: 31/5/2013 Envois: 477 Karma: 734 Re: Tentative d'intrusion dans une chambre d'hô... Re: Tentative d'intrusion dans une chambre d'hô... 1 @Crazy-13



Visiblement, non coronade Je viens d'arriver Inscrit le: 12/4/2016 Envois: 36 Karma: 93 Re: Tentative d'intrusion dans une chambre d'hô... Re: Tentative d'intrusion dans une chambre d'hô... 2 J'aurais tiré sur l'outil pour leur piquer !! LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1779 Karma: 1248 Re: Tentative d'intrusion dans une chambre d'hô... Re: Tentative d'intrusion dans une chambre d'hô... 1

@Crazy-13

@LinkSaga ils n'ont pas senti qu'une personne de l'autre coté de la porte les empêchait de rentrer?



Description de la vidéo:

Citation : Vers 21h30 le 6 juin 2023 à San Jose en Californie (États-Unis). Un homme travaillait tranquillement sur son ordinateur dans sa chambre d'hôtel quand il a entendu quelqu'un frapper à la porte. Il a regardé par le judas et il n'a pas reconnu l'homme et la femme qui se tenaient à l'extérieur. L'homme les a ignorés et est retourné travailler. Il a alors entendu un étrange bruit métallique contre la porte. Lorsqu'il a regardé, il a vu un outil métallique inséré sous la porte. Il a appelé la réception de l'hôtel pour leur dire que quelqu'un essayait d'entrer dans sa chambre. Il est retourné à la porte et il a empêché l'outil de se déplacer jusqu'à la poignée de la porte. Le personnel de l'hôtel est arrivé et est tombé sur le couple qui a fait mine de s'être trompé de porte. Quand l'homme dans la chambre a montré la vidéo au personnel, il était trop tard. Le couple avait disparu.



Donc non ils n'ont pas capté et lui a fait de son mieux pour les empêcher de rentrer tout en ne dévoilant pas sa présence pour laisser le temps au personnel de venir. kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2801 Karma: 6329 En ligne ! Re: Tentative d'intrusion dans une chambre d'hô... Re: Tentative d'intrusion dans une chambre d'hô... 0

@Harkham22

A quel moment tu décide de filmer au lieu de prendre l'initiative d'ouvrir la porte pour demander ce que c'est que ce bordel. J'aurais pris un tel plaisir de les prendre par le colbaque et de les trainer jusqu'à la reception





Bah oui bien sur !



T'ouvres la porte tu vois Mike Tyson : tu chies dans tes bottes et tu te dis :



"Ah quel moment je me suis dis que c'étais une bonne idée d'ouvrir la porte à un inconnu pour faire le malin ?!".



T'ouvres la porte tu vois Mike Tyson : tu chies dans tes bottes et tu te dis :

"Ah quel moment je me suis dis que c'étais une bonne idée d'ouvrir la porte à un inconnu pour faire le malin ?!". Dikachu Je suis accro Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 559 Karma: 1687 En ligne ! Re: Tentative d'intrusion dans une chambre d'hô... Re: Tentative d'intrusion dans une chambre d'hô... 0 coronade T'es gentil, moi j'aurais essayé de rediriger le crochet vers une prise électrique