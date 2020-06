Interpellation du rappeur Moha La Squale

Vendredi 19 juin 2020, le rappeur Moha La Squale a été interpellé par la police dans une rue du 18ème arrondissement de Paris. Il faisait l’objet d’un mandat de recherche suite à un refus d’obtempérer. Le jeune homme et son amie ont été placés en garde à vue. Lui, pour refus d’obtempérer dans le cadre du mandat de recherche, violences sur agent de surveillance de Paris (ASP) et rébellion. Elle, pour violences sur ASP et entrave à une action de police.

france interpellation moha rappeur squale