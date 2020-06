Vidéo : Le rappeur Moha La Squale est interpellé par la police dans la rue (Paris) Posté par LeCromwell

Hier, le rappeur Moha La Squale a été interpellé par la police dans une rue du 18ème arrondissement de Paris.



Vidéo (2mn20s) : Interpellation du rappeur Moha La Squale





Vidéo : Course-poursuite entre un scooter TMAX et des motards de la police Vidéo : L'interpellation musclée d'une infirmière par la police de Salt Lake City Vidéo : Un jeune homme chante « I Believe I Can Fly » pendant son interpellation

"Le rappeur parisien, âgé de 25 ans, a été interpellé à la suite d'un contrôle routier de routine après que les policiers se sont aperçus qu'il faisait l'objet d'un mandat de recherche pour refus d'obtempérer aggravé"

"Le mandat de recherche fait suite à un « rodéo à moto le 21 mai dans le XXe arrondissement de Paris », « au cours duquel il a refusé d'obtempérer aux demandes de s'arrêter, et manqué de percuter une fillette dans sa fuite »"



"Le rappeur parisien, âgé de 25 ans, a été interpellé à la suite d’un contrôle routier de routine après que les policiers se sont aperçus qu’il faisait l’objet d’un mandat de recherche pour refus d’obtempérer aggravé"

"Le mandat de recherche fait suite à un « rodéo à moto le 21 mai dans le XXe arrondissement de Paris », « au cours duquel il a refusé d’obtempérer aux demandes de s’arrêter, et manqué de percuter une fillette dans sa fuite »"

"Le rappeur parisien, âgé de 25 ans, a été interpellé à la suite d’un contrôle routier de routine après que les policiers se sont aperçus qu’il faisait l’objet d’un mandat de recherche pour refus d’obtempérer aggravé"

"Le mandat de recherche fait suite à un « rodéo à moto le 21 mai dans le XXe arrondissement de Paris », « au cours duquel il a refusé d’obtempérer aux demandes de s’arrêter, et manqué de percuter une fillette dans sa fuite »" Takateck Je suis accro Inscrit le: 12/12/2018 Envois: 1352 Karma: 967 Re: Le rappeur Moha La Squale est interpellé par la polic... Re: Le rappeur Moha La Squale est interpellé par la polic... 0 Vous navigateur est trop vieux Kalannar Je viens d'arriver Inscrit le: 8/7/2010 Envois: 43 Re: Le rappeur Moha La Squale est interpellé par la polic... Re: Le rappeur Moha La Squale est interpellé par la polic... 0

@kaporalhart

Premier lien sur google :



"Le rappeur parisien, âgé de 25 ans, a été interpellé à la suite d’un contrôle routier de routine après que les policiers se sont aperçus qu’il faisait l’objet d’un mandat de recherche pour refus d’obtempérer aggravé"

"Le mandat de recherche fait suite à un « rodéo à moto le 21 mai dans le XXe arrondissement de Paris », « au cours duquel il a refusé d’obtempérer aux demandes de s’arrêter, et manqué de percuter une fillette dans sa fuite »"



Pour sa défence, il aurait simplement indiqué : "wesh la famille ! j'ai pas fais exprès ! Wesh !".



Et l'autre pintade qui se dépêche à faire un selfie !

Bientôt sous prétexte d'être filmé la police n'aura plus le droit d'interpeler quiconque.

Merci les réseaux sociaux.

Il râle mais au fond de lui, il est content, cela plaira à son public, il fait un petit buzz, tout va bien.

N'est ce pas sexiste que ce monsieur ai le droit de se balader torse nu ? Je milite pour le droit des femmes et le droit de se balader seins nus dans la rue.

Bien fait pour sa tronche .

oui. tu es en 2020. Tu peux même snaper en direct comme la fille. C'est cool hein ?

Connais pas.

Mais la meuf qui se prend en selfie pendant toute l'interpellation, on dirait un sketch

Merci les réseaux sociaux.



Il râle mais au fond de lui, il est content, cela plaira à son public, il fait un petit buzz, tout va bien.



Connais pas.

Mais la meuf qui se prend en selfie pendant toute l'interpellation, on dirait un sketch

Hé regardez ils m'ont tué" Ben non, la preuve, tu parles.

"C'est La Squale !" Et alors ? Parce que tu connu (? pas par moi en tout cas) tu dois être au dessus des lois ?

Bref, quand la police t'interpelle, tu obéis et ça se passera bien. Je ne comprends jamais les types qui refusent cette règle et qui s'offusquent que cela a été mouvementé ensuite. J'ai été contrôlé 2 fois dans ma vie, dont une parce qu'effectivement j'étais en tort (je ne le savais pas* mais j'ai fermé ma gueule) et tout s'est bien passé.

* C'était y'a un mois. Je ne savais pas que ma ville avait mis un couvre-feu, or j'étais sorti me balader à 23h30 pour prendre l'air. J'ai rien dit, ils m'ont sermonné et laissé partir.



Mais la meuf qui se prend en selfie pendant toute l'interpellation, on dirait un sketch PseudoPris Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 452 Karma: 323 Re: Le rappeur Moha La Squale est interpellé par la polic... Re: Le rappeur Moha La Squale est interpellé par la polic... 0 Hé regardez ils m'ont tué" Ben non, la preuve, tu parles.

"C'est La Squale !" Et alors ? Parce que tu connu (? pas par moi en tout cas) tu dois être au dessus des lois ?



Bref, quand la police t’interpelle, tu obéis et ça se passera bien. Je ne comprends jamais les types qui refusent cette règle et qui s'offusquent que cela a été mouvementé ensuite. J'ai été contrôlé 2 fois dans ma vie, dont une parce qu'effectivement j'étais en tort (je ne le savais pas* mais j'ai fermé ma gueule) et tout s'est bien passé.



* C'était y'a un mois. Je ne savais pas que ma ville avait mis un couvre-feu, or j'étais sorti me balader à 23h30 pour prendre l'air. J'ai rien dit, ils m'ont sermonné et laissé partir.

C'est toujours une bonne idée de se prendre en selfie devant une interpellation.

On a assez de ce genre de vidéo qui montre souvent la police comme les derniers connards de la terre ....sérieux , ça devient du n'importe quoi ... il faudrait arrêter de diffuser ce genre de vidéo pour montrer qu'on est contre .

Donc en gros les violences policières, c'est quand un déchet criminel refuse de se faire interpeller ? Et aussi c'est raciste.

Moi je propose de faire venir des policiers algériens et maliens ici pour comparer. Par expérience, ils sont un peu moins patients que les policiers français.



Moi je propose de faire venir des policiers algériens et maliens ici pour comparer. Par expérience, ils sont un peu moins patients que les policiers français.

"Wallah La famille Wesh Wesh y m'ont tué jsuis mort mon bras est cassé... "



"Wallah La famille Wesh Wesh y m'ont tué jsuis mort mon bras est cassé... "

Si seulement c'était que ça :

"En mars 2019, il avait été convoqué devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre, à la Réunion, pour « menaces de mort avec arme », après avoir menacé un couple avec un couteau dans le bar d'un hôtel."



Si seulement c'était que ça :



"En mars 2019, il avait été convoqué devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre, à la Réunion, pour « menaces de mort avec arme », après avoir menacé un couple avec un couteau dans le bar d’un hôtel." Taya95 Je suis accro Inscrit le: 7/2/2014 Envois: 619 Karma: 378 En ligne ! Re: Le rappeur Moha La Squale est interpellé par la polic... Re: Le rappeur Moha La Squale est interpellé par la polic... 0 Vous êtes pas possible!



Il le dit lui même pour se justifier!

C'est un vrai!!



Mince alors!

Super.. encore de très belles images pour son prochain clip de "victime" du systême.. wait for it

Et l'autre idiote qui filme en priant qu'un policier commette la moindre petite bavure. Marre de cette société de chiottes où les gens croient que c'est Internet qui dirige leurs vies; à coup de buzz, de likes, de vidéo virale, de tweet inintéressants. Franchement, je n'aimerais pas être policier en ce moment... Qu'est-ce qui prennent dans la tronche les pauvres.

La différence entre la police Française et Américaine ? 30kg !

Le bruit qu'elle fait contre la voiture lorsque les flics la poursuivent :

Non événement, je passe mon chemin...

C'est qui?

Pour le coup, je n'irai pas généraliser là dessus... Cela dépend de qui te contrôle. J'ai eu personnellement une sacré mauvaise expérience avec un contrôle de la BAC alors que je n'avais strictement rien fait (je discutais avec un pote dans la rue en retour de soirée avant de se séparer après être rentré à pied). J'en garde plutôt un mauvais souvenir:p

@PseudoPris

"Hé regardez ils m'ont tué" Ben non, la preuve, tu parles.

"C'est La Squale !" Et alors ? Parce que tu connu (? pas par moi en tout cas) tu dois être au dessus des lois ?



Bref, quand la police t’interpelle, tu obéis et ça se passera bien. Je ne comprends jamais les types qui refusent cette règle et qui s'offusquent que cela a été mouvementé ensuite. J'ai été contrôlé 2 fois dans ma vie, dont une parce qu'effectivement j'étais en tort (je ne le savais pas* mais j'ai fermé ma gueule) et tout s'est bien passé.



* C'était y'a un mois. Je ne savais pas que ma ville avait mis un couvre-feu, or j'étais sorti me balader à 23h30 pour prendre l'air. J'ai rien dit, ils m'ont sermonné et laissé partir.



Pour le coup, je n'irai pas généraliser là dessus... Cela dépend de qui te contrôle. J'ai eu personnellement une sacré mauvaise expérience avec un contrôle de la BAC alors que je n'avais strictement rien fait (je discutais avec un pote dans la rue en retour de soirée avant de se séparer après être rentré à pied). J'en garde plutôt un mauvais souvenir:p

rien a voir avec le voyeurisme,

koreus veut simplement nous montrer que des rappeur savent aussi rappé le sol.

au vu des chefs d'accusation son arrestation est tout a fait légitime, mais vu qu'ils ne peuvent plus utiliser la clés d'étranglement en cas de refus d'obtempérer ils vont etre obligé d'etre 5 pour arriver a arreter un hors la loi :

un par membre de la personne a arreter et un pour lui passer les menottes

Vous savez quoi ? j'ai repris des pâtes deux fois hier soir…



koreus veut simplement nous montrer que des rappeur savent aussi rappé le sol.



au vu des chefs d'accusation son arrestation est tout a fait légitime, mais vu qu'ils ne peuvent plus utiliser la clés d’étranglement en cas de refus d’obtempérer ils vont etre obligé d'etre 5 pour arriver a arreter un hors la loi :



