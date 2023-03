Istanbul, la ville des chats

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

A Istanbul en Turquie, les chats sont rois. Les félins sont présents un peu partout dans la ville et ils sont choyés et sacrés. Il y aurait entre 50 000 et 100 000 âmes. Ce sont des chats errants et les habitants veillent sur eux. Tombili, un chat décédé à l’été 2016, a même eu le droit à sa statue sur un banc.

chat istanbul turquie