Une femme montre son tatouage de souris

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Les comédiens australiens Will et Woody font le tour d'un sex shop avec sa propriétaire Rude Jude. Mais la femme a quelque chose d'autre à leur présenter, son tatouage de souris. Et elle commence à défaire son pantalon pour le montrer... SPOILER : Mais elle s'arrête et dit en jurant : « Merde ma chatte l'a mangé ». Afficher le spoil

blague chatte femme sex shop souris tatouage