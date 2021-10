Le Jetson ONE

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Une démonstration du véhicule aérien électrique Jetson ONE produit par la société suédoise Jetson. Vendu en kit au prix de 79 000 euros, le Jetson ONE a une structure en aluminium et repose sur 8 moteurs et 8 hélices. Pour le piloter, la personne utilise une manette des gaz et un joystick à 3 axes. Le contrôleur de vol limite la vitesse maximale à 102 km/h.

aeronef invention jetson one