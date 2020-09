L'effet Dunning-Kruger expliqué

Le journaliste Thomas Huchon spécialiste du web, des fake news et des théories complotistes nous explique l'effet Dunning-Kruger. C'est un effet qui dit que quand on commence à s'intéresser à une question, notre impression de connaissance dépasse très largement notre connaissance réelle. Cela donne l'impression d'avoir tout compris et de maitriser la question, alors qu'on a rien compris du tout. L'effet Dunning-Kruger est représenté par un graphique qui commence par une courbe qui monte vite (la montagne de la stupidité) puis qui redescend dans la vallée de l'humilité. Ensuite, la courbe remonte pour s'aplanir dans la plaine de la consolidation.

