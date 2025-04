Piste de ski en LEGO

Quand tu as de l'imagination et que tu es doué avec les briques de LEGO, tu peux fabriquer une piste de ski avec une remontée mécanique (tire-fesses). Et si vous voulez le faire chez vous, il y a toutes les instructions sur cette page.

