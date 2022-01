Black Lotus Exige vs Lampadaire

Samedi 22 janvier 2022 à Hong Kong, deux automobilistes ont évité la mort de justesse lorsque leur Black Lotus Exige a percuté un muret avant de s'encastrer contre un lampadaire, le véhicule terminant ainsi sa course en étant coupé en deux. Le conducteur de 42 ans et le passager de 28 ans ont respectivement signalé des douleurs à la poitrine et au cou et ont été transportés à l'hôpital Alice Ho Miu Ling Nethersole.

accident chance encastrer lampadaire lotus