Vidéo : Une Black Lotus Exige s'encastre contre un lampadaire (Hong Kong) Posté par THSSS

À Hong Kong, un conducteur et son passager évitent la mort de justesse lorsque leur Black Lotus Exige percute un muret et s'encastre contre un lampadaire.



Vidéo (28s) : Black Lotus Exige vs Lampadaire





Sur le même sujet :

Vidéo : Un homme frôle la mort lors d'un accident d'ascenseur Vidéo : BMW vs Poteau d'un feu de circulation Vidéo : Motoneige vs Porte de garage Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires UnCurieuxDuWeb Je m'installe Inscrit le: 18/6/2009 Envois: 210 Karma: 500 Re: Une Black Lotus Exige s'encastre contre un lampa... 6 Tiens, regardes, si j'appuie sur ce bouton ca décapote la voiture

12 commentaires Auteur Conversation UnCurieuxDuWeb Je m'installe Inscrit le: 18/6/2009 Envois: 210 Karma: 500 Re: Une Black Lotus Exige s'encastre contre un lampa... Re: Une Black Lotus Exige s'encastre contre un lampa... 6 Tiens, regardes, si j'appuie sur ce bouton ca décapote la voiture mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6379 Karma: 2085 Re: Une Black Lotus Exige s'encastre contre un lampa... Re: Une Black Lotus Exige s'encastre contre un lampa... 0 "Je pensais que t'avais une décapotable"

- et hop





(zut j'ai été doublé) Jinroh Spécial K Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5245 Karma: 7936 Re: Une Black Lotus Exige s'encastre contre un lampa... Re: Une Black Lotus Exige s'encastre contre un lampa... 0

Il a pas joué sa meilleure carte. djstif77 Je viens d'arriver Inscrit le: 16/4/2021 Envois: 13 Re: Une Black Lotus Exige s'encastre contre un lampa... Re: Une Black Lotus Exige s'encastre contre un lampa... 0 La famille de Paul Walker Exige une explication ! Ok je sors... Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 339 Karma: 1286 Re: Une Black Lotus Exige s'encastre contre un lampa... Re: Une Black Lotus Exige s'encastre contre un lampa... 0 Il été sauvé par son masque; on ne le répète pas suffisamment PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11979 Karma: 12390 En ligne ! Re: Une Black Lotus Exige s'encastre contre un lampa... Re: Une Black Lotus Exige s'encastre contre un lampa... 0 Et le gars est sur son smartphone juste après l'accident, tranquille ^^ dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1941 Karma: 7150 En ligne ! Re: Une Black Lotus Exige s'encastre contre un lampa... Re: Une Black Lotus Exige s'encastre contre un lampa... 0



Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 4005 Karma: 16622 Re: Une Black Lotus Exige s'encastre contre un lampa... Re: Une Black Lotus Exige s'encastre contre un lampa... 0 Tiens, le sol est mouillé, c'est le bon moment d'appuyer sur le champignon ! momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 201 Karma: 370 Re: Une Black Lotus Exige s'encastre contre un lampa... Re: Une Black Lotus Exige s'encastre contre un lampa... 0 Mais ca se voit que la route est mouillée..... ils avaient quoi dans la tête ?

enfin, ils ont failli avoir un lampadaire dans la tête, c'est déjà ca... Plougaden Je m'installe Inscrit le: 6/9/2016 Envois: 118 Karma: 670 En ligne ! Re: Une Black Lotus Exige s'encastre contre un lampa... Re: Une Black Lotus Exige s'encastre contre un lampa... 0 Le plus dur maintenant, ça va être de faire demi-tour. Chtinorf Je m'installe Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 109 En ligne ! Re: Une Black Lotus Exige s'encastre contre un lampa... Re: Une Black Lotus Exige s'encastre contre un lampa... 1 J'espere le lampadaire à rien il a une petite entorse je croi Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.