Luge de sable

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Faire de la luge de sable, c'est cool mais faire de la luge de sable au bord de l'eau, c'est encore mieux. Près de Gqeberha en Afrique du Sud, il y a les dunes d'Alexandrie et la société Addo Cruises And Sand Sledding propose aux touristes de faire de la luge de sable avec une planche personnalisée. Et c'est encore plus sympa quand la course se termine dans l'eau.

dune eau luge sable surf