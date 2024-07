Toulon à Calvi en foil

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Le 12 juin 2024, Erwan Jauffroy est parti de Toulon et a rejoint Calvi (en Corse) en foil. Une traversée de 246,8 km qui a duré 12 heures et 19 minutes. Un exploit réalisé sans voile, sans moteur, juste en surfant l'énergie des vagues créées par le Mistral. Un foil est une aile d'eau qui permet de soulever la planche hors de l'eau pour réduire sa traînée hydrodynamique et gagner en vitesse.

calvi exploit foil surf toulon traversee vague