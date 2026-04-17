Macon « Je suis capable de les lire en anglais »

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Jeudi 16 avril 2026, à la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts, Emmanuel Macron a rencontré des collégiens et lycéens. L’occasion de leur rappeler l’importance de la lecture. Interrogé par une élève — « Quel genre de livres lisez-vous ? » — le chef de l’État a répondu : « Je les lis surtout en français, mais je suis capable de les lire en anglais. » Sans attendre, un autre élève a lancé : « For sure ! ». Rire dans la salle

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