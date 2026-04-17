

Vidéo : La réponse d'un élève quand Macron dit qu'il lit des livres en anglais Posté par Koreus

Hier, Emmanuel Macron a rencontré des collégiens et lycéens, l’occasion de leur rappeler l’importance de la lecture.



Vidéo (53s) : Macon « Je suis capable de les lire en anglais »





Sur le même sujet :

Vidéo : L'ascenseur émotionnel d'Emmanuel Macron (Finale Qatar 2022) Vidéo : Emmanuel Macron victime d'un jet d'oeuf #sirha2021 Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2449 Karma: 4440 Re: La réponse d'un élève quand Macron dit qu'i... Re: La réponse d'un élève quand Macron dit qu'i... 0 Il n'a pas toujours eu autant de dérision avec les jeunes, for sure. zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 433 Karma: 604 Re: La réponse d'un élève quand Macron dit qu'i... Re: La réponse d'un élève quand Macron dit qu'i... 0 "Les mots disent quelque chose." Pour un homme qui dit tout et son contraire... nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 950 Karma: 2223 En ligne ! Re: La réponse d'un élève quand Macron dit qu'i... Re: La réponse d'un élève quand Macron dit qu'i... 0 Le timing parfait et le sourire jaune, séquence goldée Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.