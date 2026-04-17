Vidéo : La réponse d'un élève quand Macron dit qu'il lit des livres en anglais

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Padma
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Posté le: 17/4/2026 9:53 Mis à jour: 17/4/2026 9:53
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Je masterise !
Inscrit le: 25/12/2015
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Karma: 4440
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Re: La réponse d'un élève quand Macron dit qu'i...
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Il n'a pas toujours eu autant de dérision avec les jeunes, for sure.
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zorgOne
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Posté le: 17/4/2026 9:57 Mis à jour: 17/4/2026 9:57
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Je m'installe
Inscrit le: 7/3/2022
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Re: La réponse d'un élève quand Macron dit qu'i...
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"Les mots disent quelque chose." Pour un homme qui dit tout et son contraire...
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nakag
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Posté le: 17/4/2026 10:09 Mis à jour: 17/4/2026 10:09
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Je suis accro
Inscrit le: 30/11/2011
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Karma: 2223
En ligne !
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Re: La réponse d'un élève quand Macron dit qu'i...
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Le timing parfait et le sourire jaune, séquence goldée
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