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Vidéo : La réponse d'un élève quand Macron dit qu'il lit des livres en anglais

Posté par Koreus le 17/4/2026 9:35:57

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Hier, Emmanuel Macron a rencontré des collégiens et lycéens, l’occasion de leur rappeler l’importance de la lecture.




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  • Vidéo : L'ascenseur émotionnel d'Emmanuel Macron (Finale Qatar 2022)
  • Vidéo : Emmanuel Macron victime d'un jet d'oeuf #sirha2021

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    Auteur Conversation
    Padma
    Posté le: 17/4/2026 9:53  Mis à jour: 17/4/2026 9:53
    #1
    Je masterise !
    Inscrit le: 25/12/2015
    Envois: 2449
    Karma: 4440
     Re: La réponse d'un élève quand Macron dit qu'i...
     0 
    Il n'a pas toujours eu autant de dérision avec les jeunes, for sure.
    zorgOne
    Posté le: 17/4/2026 9:57  Mis à jour: 17/4/2026 9:57
    #2
    Je m'installe
    Inscrit le: 7/3/2022
    Envois: 433
    Karma: 604
     Re: La réponse d'un élève quand Macron dit qu'i...
     0 
    "Les mots disent quelque chose." Pour un homme qui dit tout et son contraire...
    nakag
    Posté le: 17/4/2026 10:09  Mis à jour: 17/4/2026 10:09
    #3
    Je suis accro
    Inscrit le: 30/11/2011
    Envois: 950
    Karma: 2223
    En ligne !
     Re: La réponse d'un élève quand Macron dit qu'i...
     0 
    Le timing parfait et le sourire jaune, séquence goldée
    Haut de page Haut  
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