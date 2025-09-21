Oublie de frein à main à l'entrée d'un parking

A l'hôpital à Jastrzębie-Zdrój en Pologne, une femme de 73 ans est descendue de sa voiture à l'entrée du parking pour prendre un ticket. Mais elle avait oublié de mettre le frein à main. La voiture a commencé à avancer en forçant la barrière. La femme a essayé de retenir la voiture, puis de monter à l'intérieur, mais sans succès. Elle est tombée au sol et s'est fait rouler dessus. Une autre femme présente sur place a aussi été blessée au niveau de la jambe en essayant d’arrêter la voiture. Un homme témoin de la scène est finalement parvenu à stopper le véhicule, limitant ainsi les dégâts matériels et humains.

