Parachutiste coincÃ© sur l'Ã©cran gÃ©ant d'un stade

Lecteur : Koreus Dailymotion DÃ©faut -

Un parachutiste a percutÃ© le tableau dâ€™affichage du stade Lane Stadium (Virginia Tech) lors dâ€™un match de football universitaire le 18 avril 2026, aprÃ¨s avoir ratÃ© sa zone dâ€™atterrissage. Lâ€™accident a Ã©tÃ© provoquÃ© par des rafales de vent soudaines qui ont dÃ©viÃ© sa trajectoire au moment de lâ€™approche.Â Suspendu dans le vide pendant une quinzaine de minutes Ã l'Ã©cran gÃ©ant, il a Ã©tÃ© secouru par les Ã©quipes dâ€™urgence Ã lâ€™aide dâ€™une nacelle. Lâ€™incident a retardÃ© le dÃ©but du match, mais le parachutiste sâ€™en est sorti sain et sauf, sans blessure.