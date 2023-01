Percer un mur (Fail)

Dans une pièce de sa maison, un homme fait un trou dans le mur à l'aide d'une perceuse. Mais il tombe sur quelque chose de dur et pense au début qu'il s'agit de ciment ou de fer... Il continue tout de même à percer et c'est le drame. Il vient de faire un trou dans un tuyau et un jet d'eau sort du mur ! Il tente de boucher le trou avec sa main tout en criant de couper l'eau.

eau fail fuite mur perceuse tuyau