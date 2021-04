Un pitbull attaque un cheval dans un parc

Samedi 3 avril 2021 à Waxhaw, en Caroline du Nord, un pitbull a attaqué un cheval de trait qui tirait une calèche transportant une famille dans le parc Cane Creek. La cochère Amanda Underwood a été blessée et hospitalisée après être descendue de la calèche pour essayer de calmer la situation. Quant à la jument Queen Charlotte, elle souffre de morsures aux jambes, au cou et à la mâchoire. Le chien appartenait à un visiteur du parc. Selon certaines sources, il pourrait avoir été gravement blessé et un vétérinaire aurait déclaré qu'il serait peut-être préférable de l'euthanasier. Aucune plainte n'a été déposée.

attaque caleche cheval chien pitbull