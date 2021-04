Vidéo : Un pitbull attaque un cheval de trait dans un parc (États-Unis) Posté par Skwatek

Vidéo déconseillée aux plus sensibles

Un pitbull attaque un cheval de trait qui tire une calèche transportant une famille dans un parc à Waxhaw, en Caroline du Nord.



Vidéo (3mn19s) : Un pitbull attaque un cheval dans un parc





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Djizeusse Je suis accro Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 681 Karma: 1232 Re: Un pitbull attaque un cheval de trait dans un parc (É... Re: Un pitbull attaque un cheval de trait dans un parc (É... 0 filmer! surtout filmer!! ne rien louper!!! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 880 Karma: 2855 Re: Un pitbull attaque un cheval de trait dans un parc (É... Re: Un pitbull attaque un cheval de trait dans un parc (É... 3 Voilà ce que ça donne quand on éduque mal son chien... On le dit toujours: ce type de chien doit être éduqué par un professionnel, ou au moins dans un club canin!!!

Mais non, ces imbéciles de maitres préfèrent le laisser écouter de la musique en regardant la télé et en fumant des splifs dans sa chambre.

BRAVO! Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 471 Karma: 2926 Re: Un pitbull attaque un cheval de trait dans un parc (É... Re: Un pitbull attaque un cheval de trait dans un parc (É... 2 Pour la première fois en 15 ans de Koreus, je décide de ne pas regarder une vidéo... je deviens trop vieux ? trop sensible ? Koreus a fait une trop grosse sortie de route ? gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 3577 Karma: 2890 Re: Un pitbull attaque un cheval de trait dans un parc (É... Re: Un pitbull attaque un cheval de trait dans un parc (É... 0 éduquer c'est le minimum de l'amour qu'on peut porter à un chien et ça lui évite de se prendre des coups de sabots au passage. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2478 Karma: 5860 En ligne ! Re: Un pitbull attaque un cheval de trait dans un parc (É... Re: Un pitbull attaque un cheval de trait dans un parc (É... 4 à l'origine , ce chien était utilisé pour protéger les animaux de fermes contre loup , coyote , etc . Au fil des ans , la sélection s'est faite en les faisant se battre entre eux ; les plus combattifs perpétuant la race.

Quand aujourd hui je vois qu'on retrouve ces chiens chez des citadins purs jus , j'ai envie de foutre des baffes à ces propriétaires ( "maitres" est totalement inapproprié là ).

Avoir un chien est une grande responsabilité ,encore plus avec un pitbull.

lamentable. Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 10280 Karma: 7181 Re: Un pitbull attaque un cheval de trait dans un parc (É... Re: Un pitbull attaque un cheval de trait dans un parc (É... 1 J'ai pas pu regarder MYRRZINN Kétamine Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1459 Karma: 2494 Re: Un pitbull attaque un cheval de trait dans un parc (É... Re: Un pitbull attaque un cheval de trait dans un parc (É... 1 J'aime pas ce genre de vidéo. Même si le pitbull a trouvé sabot.



Vidéo sponsorisée par Raide Bull ? Astart1 Je m'installe Inscrit le: 11/12/2019 Envois: 134 Karma: 124 Re: Un pitbull attaque un cheval de trait dans un parc (É... Re: Un pitbull attaque un cheval de trait dans un parc (É... 1 La jument a été incroyablement calme et efficace. Alors qu'elle était entravée elle a réussi a bien se défendre. Beaucoup de chevaux se seraient emballés et auraient embarqué la calèche et les occupants, ce qui finit généralement très mal.

Je suppose que les deux personnes blessées ont dû prendre un coup au passage mais ce serait beaucoup demander à un cheval que de cibler juste dans des conditions pareilles. arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 350 Karma: 128 Re: Un pitbull attaque un cheval de trait dans un parc (É... Re: Un pitbull attaque un cheval de trait dans un parc (É... 0 Il n'y a que des mauvais maîtres Gauvain Je m'installe Inscrit le: 1/11/2010 Envois: 158 Karma: 145 En ligne ! Re: Un pitbull attaque un cheval de trait dans un parc (É... Re: Un pitbull attaque un cheval de trait dans un parc (É... 2

Toujours la même scène : il y a beau avoir 10 adultes autour du chien pour le stopper et lui mettre des coups, la bête est en mode pilote automatique et continue de s'acharner. Dans la présente vidéo, elle est tellement en pilote automatique qu'elle continue d'attaquer le cheval alors qu'elle est gravement blessée (cf. description). C'est bien la preuve que ce comportement est inné et qu'un bon maître n'y fera rien. Bref, race à supprimer du grand public et à réserver aux professionnels de la sécurité.



@arrobaz : c'est ça allez, donne un labrador ou un golden à un mauvais maître et regarde s'il tue un enfant de lui même Est-ce qu'on va encore trouver un défenseur de cette race de chien ? "ouin ouin c paskil est pas éduqué" ? Non, c'est parce que la race pose un problème en elle-même. Combien de vidéos de ce genre sur internet où un pitbull (ou race proche) attaque un autre animal, ou pire, un enfant comme vu dernièrement sur koreus ?Toujours la même scène : il y a beau avoir 10 adultes autour du chien pour le stopper et lui mettre des coups, la bête est en mode pilote automatique et continue de s'acharner. Dans la présente vidéo, elle est tellement en pilote automatique qu'elle continue d'attaquer le cheval alors qu'elle est gravement blessée (cf. description). C'est bien la preuve que ce comportement est inné et qu'un bon maître n'y fera rien. Bref, race à supprimer du grand public et à réserver aux professionnels de la sécurité.: c'est ça allez, donne un labrador ou un golden à un mauvais maître et regarde s'il tue un enfant de lui même Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1660 Karma: 1048 Re: Un pitbull attaque un cheval de trait dans un parc (É... Re: Un pitbull attaque un cheval de trait dans un parc (É... 0 @Mopimoi



idem, j'ai pas regardé (trop dur). Nark0t1k Je m'installe Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 395 Karma: 310 Re: Un pitbull attaque un cheval de trait dans un parc (É... Re: Un pitbull attaque un cheval de trait dans un parc (É... 0 Mopimoi



Non c'est toi qui devient vieux



Il y à 15 ans avec Rotten et compagnie ce genre de vidéo c'est un dessin animé.



Dans l'absolu on voit quoi? Un cheval qui panique, un chien qui le mort (on ne le voit pas mais quand il tient à hauteur du cheval on ce doute que c'est parcequ'il le mort)

Il ma semblé voir du rouge (sang) sur la tête du chien mais pas sur.



Rien d'autre et il y à 15 ans Koreus aurait posté la vidéo sans rien dire mais quand tu vois que certain sont choquer par un guépard qui se fait mangé par un caiman ... (Même si encore une fois on ne voit rien il le mort => dans l'eau et finit) du coup maintenant Koreus doit utiliser le "attention ame sensible" pour plein de vidéo qui ne le nécessitait pas avant.



Ca doit faire partie de cette nouvelle génération on ne doit plus choqué personnes.



Mais je te rassure si tu ne regarde pas cette vidéo c'est pas que Koreus à fait une grosse sortie de route ... c'est juste toi qui change Koreus à tjrs posté ce genre de contenu.





EDIT: Wow je suis choqué du nombre de personne qui disent "Je n'ai pas pu regardé" ... non mais vraiment les gens fait revenir sur terre voir un chien qui aboyer sur un cheval et entendre une gamine qui pleure ça n'as rien de choquant svp !



EDIT 2: J'ai re regarder la vidéo et si vous avez le courage de regarder les 10 premieres seconde xD je vous compare assez bien au personnage de la vidéo.

La petite fille qui pleure et crie: Vous (les choqués)

La petite fille qui pleure et crie: Vous (les choqués)

La maman qui dit juste c'est bon c'est bon en étant assez calme: Nous (les pas choqués)