Plan-séquence du film 1917 (Making-of)

Dans une scène du film 1917, un jeune soldat (George MacKay) quitte une tranchée et traverse un champ de bataille en courant pendant que ses camarades lancent l'assaut au milieu des bombardements. Cette scène est un plan-séquence, il a été filmé en une seule prise. La vidéo postée sur Twitter propose de voir côte à côte le making-of et le rendu final. 1917 est un film réalisé par Sam Mendes et sortira en salle le 15 janvier 2020.

1917 film guerre making-of plan-sequence scene