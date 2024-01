Concours de plongeon de maïs

Dans un four à micro-ondes, un grain de maïs participe à un concours de plongeon. Le four démarre, le maïs éclate et plonge dans un gobelet. Le jury ne tarde pas ensuite à donner ses notes. Une vidéo réalisée par Pablo Rochat

concours four grain mais micro-ondes plongeon popcorn