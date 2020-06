Portal « The Sound Of Science »

Une version revisitée de la chanson « The Sound of Silence », de Simon and Garfunkel, avec des images du jeu vidéo Portal. Un clip réalisé par Harry101UK sur des paroles écrites par Greg Holgate (The Stupendium).

garfunkel jeu-video portal science silence simon sound