Produits non essentiels dans un supermarché (Reconfinement)

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Suite à l’interdiction de vendre des articles jugés non essentiels dans les supermarchés pendant le reconfinement au Pays de Galle, des bandes de rubalise ont été installées sur les rayons d'un supermarché à Chepstow, dans le comté du Monmouthshire. Le but de cette interdiction est de vendre uniquement des produits de première nécessité afin d'encourager les clients à ne pas passer plus de temps que nécessaire dans les magasins, mais également d’être plus juste envers les commerçants qui doivent fermer.

coronavirus interdiction reconfinement rubalise ruban supermarche