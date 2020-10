Vidéo : Les produits non essentiels dans un supermarché pendant le reconfinement (Pays de Galle) Posté par Skwatek

Suite à l’interdiction de vendre des articles jugés non essentiels dans les supermarchés pendant le reconfinement au Pays de Galle, des bandes de rubalise ont été installées sur les rayons d'un supermarché à Chepstow.





Vidéo (23s) : Produits non essentiels dans un supermarché (Reconfinement)





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 11068 Karma: 10539 Re: Les produits non essentiels dans un supermarché penda... Re: Les produits non essentiels dans un supermarché penda... 0 "Ah merde, du rubalise, je vais faire quoi ?!" psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 346 Karma: 704 Re: Les produits non essentiels dans un supermarché penda... Re: Les produits non essentiels dans un supermarché penda... 0 et sinon,en Suède,cela se passe bien? houki Je suis accro Inscrit le: 12/3/2010 Envois: 566 Karma: 414 En ligne ! Re: Les produits non essentiels dans un supermarché penda... Re: Les produits non essentiels dans un supermarché penda... 0 Doncsi ta besoin d'acheter un truc non alimentaire tu ne peux pas ? le délire .



Qu'on s' étonne pas les gens vont aller acheter sur le net dans ce cas . MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1173 Karma: 1918 Re: Les produits non essentiels dans un supermarché penda... Re: Les produits non essentiels dans un supermarché penda... 0 Bref, tu peux acheter de la bouffe mais faut la manger crue ? -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3610 Karma: 1285 En ligne ! Re: Les produits non essentiels dans un supermarché penda... Re: Les produits non essentiels dans un supermarché penda... 0 d'être plus juste envers les commerçants qui doivent fermer.



Qu'on s' étonne pas les gens vont aller acheter sur le net dans ce cas . MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1173 Karma: 1918 Re: Les produits non essentiels dans un supermarché penda... Re: Les produits non essentiels dans un supermarché penda... 0 Bref, tu peux acheter de la bouffe mais faut la manger crue ? -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3610 Karma: 1285 En ligne ! Re: Les produits non essentiels dans un supermarché penda... Re: Les produits non essentiels dans un supermarché penda... 0 d’être plus juste envers les commerçants qui doivent fermer.

Pas bête.

C'est vraiment la merdasse cette épidémie pour les commerces. Sans parler des discothèques, cinéma, salles de sport...







@houki

Citation : Doncsi ta besoin d'acheter un truc non alimentaire tu ne peux pas ? le délire .

Bah non. De quoi peux-tu avoir "besoin" comme truc non alimentaire?



@MYRRZINN La situation où ta plaque de cuisson, ton four, ton micro-ondes tombent en panne en même temps doit être rare.

Pas bête.

C'est vraiment la merdasse cette épidémie pour les commerces. Sans parler des discothèques, cinéma, salles de sport...

@houki

Citation : Doncsi ta besoin d'acheter un truc non alimentaire tu ne peux pas ? le délire .

Bah non. De quoi peux-tu avoir "besoin" comme truc non alimentaire?

@MYRRZINN La situation où ta plaque de cuisson, ton four, ton micro-ondes tombent en panne en même temps doit être rare.

Pendant la guerre c'était autre chose et il n'y avait pas tous ces gnangnans. Les gens sont devenus des vraies chochotes. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2361 Karma: 5345 En ligne ! Re: Les produits non essentiels dans un supermarché penda... Re: Les produits non essentiels dans un supermarché penda... 0 psikopate le taux de mortalité en suede est grosso modo celui des usa ; pas vraiment une référence ...

https://fr.euronews.com/2020/10/22/france-suede-quand-le-mode-de-vie-permet-de-mieux-supporter-le-covid-19



