Le quotidien de Sofia, 17 ans, née sans bras (Brut)

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Le quotidien de Sofia, 17 ans et née sans bras, entre les cours et les leçons de conduite. « On s'habitue et on oublie à quel point c'est incroyable ce qu'elle fait ». Une vidéo réalisée par Brut.

bras brut quotidien sans sofia