Randonnée avec ses chats

Adrien a un chat d'appartement et il trouvait dommage que le chat reste enfermé toute sa vie. Un jour, il est parti se promener avec son chat (une femelle) et son ami Sébastien dans les forêts genevoises. Sa chatte est tombée enceinte et a eu 3 chatons. Les deux amis ont décidé de retenter l'expérience avec les 4 chats et sont partis faire une randonnée en haute montagne.

appartement balade chat exterieur randonnee