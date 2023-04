Vidéo : Deux copains partent en randonnée avec leurs chats d'appartement Posté par zafirbel

J'ai trouvé cette histoire cool, les images de la meute qui évolue dans des paysages grandioses sont marquantes. Le maître n’est pas inquiet par contre.



Vidéo (10mn14s) : Randonnée avec ses chats





Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 311 Karma: 1130 En ligne ! Re: Deux copains partent en randonnée avec leurs chats d&... Re: Deux copains partent en randonnée avec leurs chats d&... 1 Sympa !



On s'étonne plus de voir des chats évoluer avec leur maitre que des chiens. Pourtant les chats se débrouillent parfaitement seuls en nature. Je pose des "pièges photo" pour suivre la faune sauvage, et j'ai régulièrement des chats ( domestiques je précise ) qui se baladent bien loin des habitations, je suis sûr que leurs propriétaires serait surpris de les voir évoluer en nature seuls aussi loin... Uatuu Je suis accro Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 733 Karma: 326 En ligne ! Re: Deux copains partent en randonnée avec leurs chats d&... Re: Deux copains partent en randonnée avec leurs chats d&... 1 Bien filmé, bien monté, mais aussi intéressant pour moi qu'une vidéo pour vous de moi sortant mes poubelles.

Des goûts, des couleurs, etc... Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 296 Karma: 1229 Re: Deux copains partent en randonnée avec leurs chats d&... Re: Deux copains partent en randonnée avec leurs chats d&... 0 Format horizontal, longueur supérieure à 3 min, un beau montage... heureux de voir que tout le monde n'est pas passé au format TikTok.

