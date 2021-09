Des renforts soignants huÃ©s, insultÃ©s et menacÃ©s Ã  lâ€™aÃ©roport de Martinique

Des renforts soignants hués, insultés et menacés à l’aéroport de Martinique

Jeudi 9 septembre 2021 en Martinique, des soignants en provenance de l’hexagone, venus en renfort pour aider les équipes locales à lutter contre le coronavirus, ont été hués, insultés et menacés par des manifestants devant l’aéroport International Martinique Aimé Césaire. Le préfet du territoire et le directeur général de l’Agence Régionale de Santé ont vivement condamné cette attitude dans la soirée, via un communiqué : Le préfet et le directeur général de l’ARS condamnent avec fermeté l’attitude et les propos tenus par ces individus, qui ne reflètent pas la qualité de l’accueil réservé par la population martiniquaise à ces renforts.

