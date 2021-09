Vidéo : Des renforts soignants hués, insultés et menacés à l’aéroport de Martinique Posté par 21210

Des renforts soignants sont hués, insultés et menacés à l’aéroport de Martinique. Non mais sérieux ? Les gens sont à ce point manipulés et bernés qu'ils en arrivent à insulter ceux qui ne viennent qu'aider à sauver des vies ?





Vidéo (47s) : Des renforts soignants hués, insultés et menacés à l’aéroport de Martinique





pOpO_510 Je m'installe Inscrit le: 17/4/2008 Envois: 356 Karma: 685 Re: Des renforts soignants hués, insultés et menacés à l'... Re: Des renforts soignants hués, insultés et menacés à l'... 0 Les commentaires sont désactivés.

(ha merde, on est pas sur la chaine YouTube de Raoult ! XD) pierrick_serge Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 244 Karma: 200 Re: Des renforts soignants hués, insultés et menacés à l'... Re: Des renforts soignants hués, insultés et menacés à l'... 1 J'entends tous les jours que la maladie n'existe pas, qu'en fait on tue des gens en réa en faisant croire que c'est la COVID 19 pour toucher des primes etc.



(ha merde, on est pas sur la chaine YouTube de Raoult ! XD) pierrick_serge Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 244 Karma: 200 Re: Des renforts soignants hués, insultés et menacés à l’... Re: Des renforts soignants hués, insultés et menacés à l’... 1 J'entends tous les jours que la maladie n'existe pas, qu'en fait on tue des gens en réa en faisant croire que c'est la COVID 19 pour toucher des primes etc. nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1185 Karma: 2141 En ligne ! Re: Des renforts soignants hués, insultés et menacés à l’... Re: Des renforts soignants hués, insultés et menacés à l’... 3 En même temps si on change 4 lettres à vaccin, ça donne Satan. Une fois qu'on sait ça, on peut vraiment plus fermer les yeux. DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 683 Karma: 1012 Re: Des renforts soignants hués, insultés et menacés à l’... Re: Des renforts soignants hués, insultés et menacés à l’... 1



Horrible cet accueil à l'aéroport, heureusement on a passé un bon week-end. Des bisous ! BigbroZ Je suis accro Inscrit le: 14/8/2018 Envois: 1054 Karma: 2386 En ligne ! Re: Des renforts soignants hués, insultés et menacés à l’... Re: Des renforts soignants hués, insultés et menacés à l’... 2 Des citoyens qui se foutent sur la tronche pendant une manifestation à Toulouse, des citoyens qui rejettent d'autres citoyens venus les aider... c'est bon, on touche le fond. Bravo à tous ceux qui pratiquent la désinformation, ils arrivent à leur fin sans risquer le moindre retour de bâton. Je suis dégouté dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2628 Karma: 6484 Re: Des renforts soignants hués, insultés et menacés à l’... Re: Des renforts soignants hués, insultés et menacés à l’... 0 Goromba Je viens d'arriver Inscrit le: 26/11/2017 Envois: 38 Re: Des renforts soignants hués, insultés et menacés à l’... Re: Des renforts soignants hués, insultés et menacés à l’... 0 Ont-ils pensé huer des touristes ? Aussi ridicule que ce soit, ce ne serait plus le même évènement. Goth-Ame Je m'installe Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 151 Karma: 162 Re: Des renforts soignants hués, insultés et menacés à l’... Re: Des renforts soignants hués, insultés et menacés à l’... 0 C'est sur ce type de personnes qu'il faudrait laisser la sélection naturelle faire son boulot ... -_-' ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1470 Karma: 2519 En ligne ! Re: Des renforts soignants hués, insultés et menacés à l’... Re: Des renforts soignants hués, insultés et menacés à l’... 0 Le préfet et le directeur général de l’ARS condamnent avec fermeté l’attitude et les propos tenus par ces individus, qui ne reflètent pas la qualité de l’accueil réservé par la population martiniquaise à ces renforts



Y a des vidéos, un préfét est garant du respect des lois, insulte publique c'est condamnable non ? Ça devrait pas être difficile de trouver quelques soignants pour porter plainte. Citation :Y a des vidéos, un préfét est garant du respect des lois, insulte publique c'est condamnable non ? Ça devrait pas être difficile de trouver quelques soignants pour porter plainte. Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 147 Karma: 532 Re: Des renforts soignants hués, insultés et menacés à l’... Re: Des renforts soignants hués, insultés et menacés à l’... 1 bon, en même temps, ils sont combien à gueuler... 3 et1/2 ?

On a les mêmes débiles en france métropolitaine en plus grand nombre.... Zebuel Je viens d'arriver Inscrit le: 26/10/2016 Envois: 6 En ligne ! Re: Des renforts soignants hués, insultés et menacés à l’... Re: Des renforts soignants hués, insultés et menacés à l’... 1

@nilsss

En même temps si on change 4 lettres à vaccin, ça donne Satan. Une fois qu'on sait ça, on peut vraiment plus fermer les yeux.

Bravo, ça m'a bien fait rire !



Comment peut on huer, insulter et menacer des personnes qui viennent pour aider à soigner les enfants/parents/conjoints/amis de ces mêmes personnes ???

@nilsss

En même temps si on change 4 lettres à vaccin, ça donne Satan. Une fois qu'on sait ça, on peut vraiment plus fermer les yeux.

Bravo, ça m'a bien fait rire !

Comment peut on huer, insulter et menacer des personnes qui viennent pour aider à soigner les enfants/parents/conjoints/amis de ces mêmes personnes ???

Je ne comprendrai donc jamais la bêtise humaine...